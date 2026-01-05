Il nuovo anno si apre con 320 opportunità di lavoro nel Salento | le offerte

Il nuovo anno inizia con 320 opportunità di lavoro nel Salento, secondo il primo report Arpal. Le offerte sono distribuite in 114 annunci pubblicati, offrendo diverse possibilità di inserimento professionale nel territorio. Questa panoramica rappresenta un punto di partenza importante per chi cerca nuove occasioni di occupazione nella regione.

LECCE – Sono 320 le opportunità di lavoro presenti nel primo report Arpal del nuovo anno per quanto riguarda il territorio salentino: le posizioni aperte sono contenute nei 114 annunci pubblicati nel documento.Il settore che si afferma al primo posto con 35 posti di lavoro disponibili è quello.

