Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La sosta non è una pausa qualunque, ma un crocevia decisivo per il Napoli. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, questi giorni rappresentano un passaggio chiave per costruire il finale di stagione, dopo una serie di risultati che ha rilanciato le ambizioni degli azzurri. Le quattro vittorie consecutive e i punti recuperati sull’Inter hanno rafforzato la posizione Champions, come sottolinea Gennaro Arpaia su Il Mattino, ma ora serve continuità. Nonostante l’assenza di tredici nazionali, Conte non ha intenzione di rallentare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, Conte rilancia: «Superiamoci», la sosta vale una stagione”

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IL DISCORSO E LA GRINTA DI ANTONIO CONTE #antonioconte #ag4in #sscnapoli #scudettonapoli #scudetto

Tutto quello che riguarda Il Mattino Napoli Conte rilancia...

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