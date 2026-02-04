La gelosia anche dopo un tradimento non può mai essere un' attenuante | la sentenza della Cassazione

La Cassazione torna a mettere i puntini sulle i: la gelosia, anche se c’è stato un tradimento, non può mai essere usata come scusa per alleggerire una condanna. La sentenza è chiara, nessuna attenuante può essere concessa in questi casi, anche se la gelosia diventa un motivo emotivo forte. La giustizia insiste nel considerare il comportamento come un fatto personale, e non come una giustificazione valida per reati.

La gelosia non può mai "giustificare la concessione delle attenuanti generiche" anche in caso di tradimento del partner. Lo hanno stabilito i giudici della quinta sezione penale della corte di Cassazione. I magistrati si sono espressi sul caso di un uomo accusato di stalking e lesioni nei.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Cassazione Gelosia

La Cassazione ha chiarito che la gelosia, anche se nasce da un tradimento, non giustifica comportamenti violenti o persecutori.

La Corte ha stabilito che la gelosia non può mai essere una scusa per giustificare comportamenti violenti come stalking o lesioni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Cassazione Gelosia

Argomenti discussi: ‘Gli innamorati’ di Goldoni conquistano il pubblico; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 febbraio: la rassegna stampa; Gelosia, controllo e violenza: fine dell’incubo. Cinquantenne in carcere; Coltellate per gelosia nel B&B, la vittima urlava: Torna in te.

La Cassazione sulla gelosia: Non è un’attenuante in caso di stalking, neanche dopo un tradimentoLa Suprema Corte ha stabilito che la gelosia non è una attenuante in casi di stalking e lesioni aggravate, nemmeno dopo un tradimento, respingendo il ... fanpage.it

La gelosia non attenua i reati di stalking e lesioni anzi potrebbe essere un’aggravante anche se c’è stato tradimentoLa Corte ha respinto il ricorso di un uomo condannato per comportamenti violenti verso l'ex compagna che aveva una nuova relazione ... ilfattoquotidiano.it

«La gelosia non è mai un’attenuante», la sentenza della Cassazione sui processi per stalking e lesioni aggravate: «Nemmeno in caso di tradimento» x.com

Gelosia, la Cassazione: "Non è attenuante del reato di stalking" - facebook.com facebook