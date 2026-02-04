Cassazione | la gelosia non può mai essere un’attenuante arriva la conferma definitiva

La Corte di Cassazione ha confermato che la gelosia non può mai essere considerata un’attenuante in un processo penale. Anche se si dimostra un tradimento, non si può usare la gelosia come scusante per ottenere una riduzione della pena. La decisione arriva dopo un lungo dibattito e chiarisce una volta per tutte che l’ira e i sentimenti non giustificano comportamenti più leggeri davanti alla legge.

Anche in caso di tradimento, la gelosia non può giustificare la concessione delle attenuanti generiche. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione in una sentenza della Quinta Sezione penale depositata lo scorso novembre. La Suprema Corte ha chiarito il principio esaminando un caso di stalking e lesioni. La vicenda giudiziaria riguarda un uomo accusato di aver perseguitato e aggredito la sua ex compagna e il nuovo partner della donna. In primo grado, la Corte d’Appello di Milano aveva condannato l’imputato a nove mesi e dieci giorni di reclusione. In secondo grado, la pena detentiva era stata sostituita con una sanzione pecuniaria pari a 5. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La Cassazione torna a mettere i puntini sulle i: la gelosia, anche se c’è stato un tradimento, non può mai essere usata come scusa per alleggerire una condanna.

La Corte ha stabilito che la gelosia non può mai essere una scusa per giustificare comportamenti violenti come stalking o lesioni.

