All’Auditorium Parco della Musica di Roma evento conclusivo Film Lab Festival

Roma, 14 feb. (askanews) – Domenica 15 febbraio alle ore 15, al Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica, in occasione della giornata conclusiva della prima edizione del Festival “Un solo mare”,prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, dodici studenti ventenni vincitori della selezione nazionale del Pianeta Mare Film Lab di Roma con residenza artistica ospitata all’Auditorium – presenteranno e proietteranno sei cortometraggi realizzati in 48 ore con smartphone, a zero budget e a impatto ambientale nullo. All’incontro parteciperanno Raffaele Ranucci (ad Fondazione Musica per Roma), Roberto Danovaro (direttore scientifico del Festival, ricercatore e biologo marino di fama mondiale) il regista Angelo Loy, la professoressa Claudia Cecioni esperta in modellazione di onde marine (Università Roma Tre), Roberta Parodi (responsabile education e visitor experience Acquario di Genova) e Simone Vesco (fondatore e direttore Pigneto Film Festival).🔗 Leggi su Ildenaro.it

