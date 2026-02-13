Un Solo Mare Festival – Il programma di domani sabato 14 febbraio Auditorium Parco della Musica

Il festival Un Solo Mare, che si svolge all’Auditorium Parco della Musica di Roma, ha portato in città personalità come Björn Larsson, Claudio Sciarrone, Elisabetta Dami e Dario Fabbri, e oggi, sabato 14 febbraio, si tiene il quarto giorno di eventi. La manifestazione, iniziata l’11 febbraio, è alla sua prima edizione e durerà fino a domenica 15 febbraio, attirando appassionati e curiosi con incontri e presentazioni sul tema del mare. La Fondazione Musica per Roma organizza questa rassegna per mettere in risalto il valore di questo elemento naturale come patrimonio comune e risorsa fondamentale.

UN SOLO MARE Festival 11-15 febbraio 2026 Prima edizione Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Ospiti della quarta giornata: Björn Laon, Claudio Sciarrone, Elisabetta Dami, Dario Fabbri Fino a domenica 15 febbraio 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone prende il via la prima edizione di Un Solo Mare, un nuovo Festival prodotto dalla Fondazione Musica per Roma che intende celebrare il mare, patrimonio condiviso e risorsa insostituibile. La quarta giornata di domani sabato 14 febbraio si apre alle ore 10:30 in Sala Ospiti con "Il grande blu" laboratorio di scrittura a cura di Scuola Holden con lo scrittore Matteo Trevisani: il mare sarà utilizzato come spazio narrativo, simbolico e concreto, dove affondano memorie, desideri, paure.