Ieri mattina a Pistoia, nel quartiere delle Fornaci, sono stati inaugurati due nuovi alloggi destinati a persone con disabilità in via Capitini. Uno degli appartamenti è già stato assegnato a due residenti, che ora vivono in un contesto di abitare condiviso e assistito. L'apertura di queste unità fa parte di un progetto per favorire l’autonomia delle persone con bisogni specifici.

Pistoia, 21 marzo 2026 – Nella mattina di ieri sono stati inaugurati due alloggi per persone con disabilità in via Capitini, nel quartiere delle Fornaci, uno dei quali è già abitato a due persone. Gli immobili, ristrutturati coi fondi del Pnrr, rientrano nel progetto ‘Percorsi per l’autonomia di persone con disabilità’, gestito all’interno della co-progettazione per la Società della Salute Pistoiese da Intrecci Cooperativa Sociale, destinato a 24 persone con disabilità. Complessivamente sono stati ristrutturati e messi a disposizione nove alloggi di edilizia residenziale pubblica: sei nel Comune di Pistoia, due a Quarrata e uno a Serravalle Pistoiese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Percorsi per l’autonomia alle Fornaci. Ecco l’abitare condiviso e assistito

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