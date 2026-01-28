Il suolo come bene comune | il Museo di Pertosa tra i firmatari del patto Abitare il futuro

Il Museo del Suolo di Pertosa ha firmato il patto “Abitare il futuro”. L’evento si è svolto a San Mauro Cilento, nel cinquantesimo anniversario della Cooperativa Nuovo Cilento. Il museo entra ufficialmente nel gruppo di enti che vogliono difendere il suolo come bene comune e promuovere un’attenzione diversa verso le aree interne del territorio.

