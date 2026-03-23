Alessandro Gentilucci è il nuovo presidente della Provincia di Macerata. Si è dato subito da fare, e nel perfetto stile trumpiano che pervade il centrodestra ha imitato il presidente americano, che spesso svolge le sue funzioni nella villa di Mar a Lago, convocando mercoledì i dirigenti della Provincia per un primo incontro nel container del municipio di Pieve Torina, invece che nella naturale sede dell’amministrazione provinciale. È comprensibile visto che Gentilucci, oltre che presidente della Provincia, è anche sindaco di Pieve Torina, presidente dell’Ato3, presidente della comunità montana di Camerino e vice presidente del Parco dei Sibillini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il debutto di Gentilucci. I dirigenti della Provincia in riunione a Pieve Torina

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