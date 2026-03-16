Elezioni in Provincia Gentilucci nuovo presidente

Da ilrestodelcarlino.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 marzo 2026 ad Macerata si è svolta l’elezione del nuovo presidente della Provincia. Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina e presidente dell’Unione montana di Pieve Torina, ha ricevuto la fascia azzurra dal sindaco uscente di Macerata, Sandro Parcaroli. La cerimonia si è svolta nella sede provinciale, con la consegna formale del mandato.

Macerata, 16 marzo 2026 – Alessandro Gentilucci è il nuovo presidente della Provincia di Macerata. Il sindaco di Pieve Torina e presidente dell’Unione montana di Pieve Torina ha ricevuto la fascia azzurra dal presidente uscente, il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli. Dunque, non ci sono state sorprese: il voto è andato come da copione. Alle urne, infatti, si sono recati sindaci e consiglieri comunali: avendo il centrodestra una larghissima maggioranza nei Comuni, Gentilucci l’ha spuntata nonostante i mal di pancia sul suo nome all’interno del centrodestra. Niente da fare, invece, per Robertino Paoloni, sindaco di Loro Piceno e candidato di un fronte civico e di centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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