Vittoria dedicata a mio padre | Gentilucci è il nuovo presidente della provincia che resta al centrodestra

Da ilrestodelcarlino.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gentilucci è stato eletto nuovo presidente della provincia di Macerata, confermando il suo ruolo di esponente del centrodestra. La sua vittoria è stata annunciata il 17 marzo 2026, e lui stesso ha dedicato il risultato a suo padre. L’elezione ha visto la partecipazione di diversi candidati e ha portato alla conferma del predominio politico del centrodestra nella regione.

Macerata, 17 marzo 2026 –  “Essere eletto presidente della Provincia è una grande emozione e una responsabilità nei confronti dei cittadini. Dedico questa vittoria a mio padre”. Alessandro Gentilucci – sindaco di Pieve Torina, presidente dell’Ato e dell’Unione montana di Camerino – è il nuovo presidente della Provincia di Macerata. Lo sconfitto: Robertino Paoloni. L’ha spuntata su Robertino Paoloni ottenendo 48.371 voti ponderati, contro i 42.565 del sindaco di Loro Piceno. Uno vantaggio più basso rispetto a quello che sulla carta avrebbe potuto ottenere, visto che la stragrande maggioranza dei Comuni (per le provinciali votavano sindaci e consiglieri comunali) sono di centrodestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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