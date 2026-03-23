Inutile sperare in una “autoriforma” del Consiglio superiore della magistratura. Qualcuno poteva pensare che il referendum sulla riforma dell’ordinamento giudiziario avrebbe indotto il Csm a cambiare i criteri con cui giudica i magistrati. Quel qualcuno, se è esistito, si è sbagliato: nulla è cambiato, anche in queste settimane. A Palazzo dei Marescialli tutto continua come prima. Lo dimostra la vicenda recentissima di un giudice del tribunale di Novara: prima ha tenuto una persona in carcere oltre i termini stabiliti dalla legge, violazione per la quale è stato assolto in sede disciplinare, e adesso è pronta la delibera per concedergli il «positivo superamento» della valutazione di professionalità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il Csm continua a promuovere le toghe che sbagliano anche a campagna per il referendum aperta

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