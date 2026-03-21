Alla vigilia del referendum, il Consiglio superiore della magistratura ha deciso di radiate un magistrato e sospenderne due, privandoli temporaneamente delle funzioni e dello stipendio. Questa è la nona azione disciplinare contro magistrati negli ultimi tre anni, con le autorità che agiscono per mantenere la disciplina interna. Le decisioni sono state adottate dopo verifiche sui comportamenti di alcuni magistrati coinvolti in procedimenti disciplinari.

Un magistrato radiato e altri due sospesi dalle funzioni e dallo stipendio in via cautelare. La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, che la riforma Nordio vorrebbe sostituire con l’Alta Corte, emette in un colpo solo tre provvedimenti pesantissimi alla vigilia del referendum, quasi una risposta allo slogan del Sì secondo cui le toghe inadeguate “ non pagano mai “. All’udienza di giovedì – l’ultima prima del voto – il tribunale interno ha espulso dall’ordine giudiziario l’ex giudice di Tempio Pausania Vincenzo Cristiano, colpevole di aver ricevuto “ agevolazioni, utilità e vantaggi ” da un indagato a cui aveva imposto una misura cautelare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Altro che toghe “impunite”: alla vigilia del referendum il Csm radia il nono magistrato in tre anni. E ne sospende due

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