Referendum Giustizia dal Csm paramafioso a massoni per il Sì | tutte le gaffe e le polemiche della campagna

Durante la campagna per il referendum sulla giustizia, sono emerse numerose polemiche e gaffe che hanno coinvolto diversi attori. Il Consiglio superiore della magistratura ha definito alcuni esponenti come “paramafiosi”, mentre altri sono stati accusati di appartenere a logge massoniche per sostenere il Sì. La comunicazione e le dichiarazioni pubbliche hanno caratterizzato un percorso segnato da tensioni e critiche.

Un blob “impietoso”. Riavvolgendo il nastro della lunga campagna per il referendum che si concluderà venerdì 20 marzo, è evidente come siano lontani gli appelli ad andare “casa per casa, strada per strada” di Enrico Berlinguer o a “votare per la democrazia” del ‘maestro’ di referendum Mario Segni. La volata verso il voto di domenica e lunedì sulla riforma della giustizia chiude una corsa caratterizzata da toni belligeranti, con gaffe e polemiche che ne costellano il percorso fino ai limiti della delegittimazione dell’avversario. Un clima che induce persino il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, a intervenire: il 18 febbraio il presidente della Repubblica presiede, per la prima volta in 11 anni di mandato, i lavori ordinari del Csm per “rinnovare con fermezza l’esortazione al rispetto vicendevole”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum Giustizia, dal Csm “paramafioso” a massoni per il Sì: tutte le gaffe e le polemiche della campagna Articoli correlati Leggi anche: Referendum giustizia, l’avvocato Marchesi: “Voto sì, le correnti non possono dominare il Csm” Referendum giustizia, Nino Di Matteo ripete le parole di Gratteri: «Massoni e mafiosi voteranno Sì». Protesta il governo: «Parole indegne»«Io sono perfettamente d’accordo con Nicola Gratteri per un motivo fondamentale: assieme alle persone perbene che voteranno Sì al referendum,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum Giustizia Temi più discussi: Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Referendum giustizia: cosa cambia davvero. Referendum sulla giustizia, cosa prevede la riforma: dal doppio Csm al sorteggio dei membriIl 22 e 23 marzo gli italiani saranno chiamati a votare sulla revisione di alcune norme della Costituzione sull’ordinamento della magistratura. Ecco cosa cambierebbe se la riforma venisse approvata ... dire.it Referendum sulla giustizia, la guida completa al votoAppuntamento 22 e 23 marzo alle urne, non ci sarà bisogno del quorum. Dalla separazione delle carriere all’Alta Corte disciplinare, passando per il sorteggio, tutte le novità che verrebbero introdotte ... giornaledibrescia.it Pier Silvio Berlusconi sul referendum sulla giustizia: "La riforma non è né di destra né di sinistra; da editore do spazio a entrambi gli schieramenti, da cittadino voterò convintissimamente SÌ". - facebook.com facebook Le finte lacrime della piazza e l'inquisizione di Travaglio Referendum giustizia, 3 giorni al voto. Il diario del Sì del direttore del Riformista @claudiovelardi x.com