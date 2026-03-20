Negli ultimi tempi si registra un incremento di attacchi informatici nel settore sanitario. Gli esperti sottolineano come l'uso dell'intelligenza artificiale e delle misure di cybersecurity siano ormai elementi essenziali per proteggere i sistemi e i dati sensibili. Le strutture sanitarie sono sempre più esposte a minacce digitali, rendendo prioritari interventi specifici per garantire la sicurezza delle informazioni.

Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) - Il ruolo crescente dell'intelligenza artificiale nella trasformazione del sistema sanitario e la lotta agli attacchi informatici nel settore, tra i più colpiti, sono i temi della conferenza nazionale ‘Ai & Cybersecurity in Sanità: orizzonti strategici e impatti verticali', promossa da Confassociazioni Digital in collaborazione con Società italiana intelligenza artificiale in medicina (Siiam) e Confassociazioni, che ha riunito molti esperti, oggi a Roma, presso la Sala Koch di Palazzo Madama al Senato della Repubblica. Secondo i dati rilanciati nel corso del convegno - riporta una nota - tra il 2021 e il 2025 il campione ha incluso 1432 incidenti noti di particolare gravità che hanno preso di mira realtà italiane. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanità, aumentano attacchi informatici, esperti: "Ia e cybersecurity fondamentali"

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