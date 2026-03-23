Il Console | l’opera di Menotti torna a teatro in forma inedita tra prosa e partiture originali
La Stagione lirica del Teatro Galli prosegue martedì 24 marzo con la nuova produzione del Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena-Rimini "Il console" di Gian Carlo Menotti, capolavoro del teatro musicale del Novecento. In uno spazio astratto, la Segretaria ripete meccanicamente procedure burocratiche mentre scorrono varie richieste tra cui quella di Magda Sorel, in cerca di un visto per fuggire da un regime oppressivo. Il contatto con la sofferenza di Magda incrina la neutralità della Segretaria, trasformandola in testimone di un sistema che consuma le vite nel silenzio delle procedure. Attraverso una narrazione rigorosa e un impianto musicale di forte impatto, lo spettacolo mette in relazione il messaggio dell’opera con le urgenze del presente, sottolineando la sua attualità e il suo valore civile. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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