Il compagno di Nina Palmieri è un surfista conosciuto con il nome di “Thor”, di cui si conosce l’età e il lavoro. “Thor” si dedica alle onde come professionista del surf. La figlia di Nina Palmieri si chiama Amanda e la sua storia personale è menzionata nel contesto della vita privata dell’inviata. La relazione tra Nina e il suo compagno è stata oggetto di attenzione.

La vita privata di Nina Palmieri, una delle inviate più amate delle Iene, è sempre stata avvolta da un velo di discrezione. Dietro la giornalista che affronta inchieste difficili e temi sociali complessi, c’è una donna che ha scelto di proteggere con cura la sua famiglia. Dal 2016, infatti, Nina è legata a un uomo che lei stessa ha soprannominato “Thor”, un compagno lontano dal mondo dello spettacolo, affascinante e profondamente legato al mare. La loro storia ha portato alla nascita della figlia Amanda, un evento che ha cambiato la vita della giornalista e che lei ha raccontato solo in parte, con delicatezza e rispetto. Ma chi è davvero Thor? Qual è il suo lavoro? E cosa sappiamo della loro vita insieme? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi è il compagno di Nina Palmieri? Età, lavoro del surfista “Thor” e la storia della figlia Amanda

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