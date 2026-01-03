Martina Colombari e Billy Costacurta in strada a Capodanno per aiutare i senzatetto | Con noi c' era anche Achille Nostro figlio era felice

Martina Colombari e Billy Costacurta hanno scelto di trascorrere il Capodanno in strada, dedicando la serata ad aiutare i senzatetto. Accompagnati dal loro figlio Achille, hanno condiviso un momento di solidarietà e semplicità, dimostrando attenzione verso le persone in difficoltà. Questa scelta ha rappresentato un modo diverso di vivere la notte più lunga dell’anno, lontano dai tradizionali festeggiamenti.

