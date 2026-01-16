La voce può cambiare il modo in cui immaginiamo i volti | il motivo è nel nostro cervello
Una recente ricerca dell'Università di Milano-Bicocca mette in evidenza come la voce, piuttosto che l'aspetto fisico, influenzi l'immagine che gli altri si fanno di noi. Questo studio approfondisce il ruolo delle caratteristiche vocali nel modo in cui percepiamo e ricordiamo le persone, offrendo nuove prospettive sulla comunicazione e sull'importanza del suono nella formazione delle impressioni.
Secondo un nuovo studio dell'Università di Milano-Bicocca, è la voce, e non l'aspetto fisico, a determinare per davvero l'immagine mentale che si costruisce nella mente altrui. 🔗 Leggi su Fanpage.it
