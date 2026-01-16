La voce può cambiare il modo in cui immaginiamo i volti | il motivo è nel nostro cervello

Una recente ricerca dell'Università di Milano-Bicocca mette in evidenza come la voce, piuttosto che l'aspetto fisico, influenzi l'immagine che gli altri si fanno di noi. Questo studio approfondisce il ruolo delle caratteristiche vocali nel modo in cui percepiamo e ricordiamo le persone, offrendo nuove prospettive sulla comunicazione e sull'importanza del suono nella formazione delle impressioni.

