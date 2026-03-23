2026-03-23 18:19:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Enzo Fernandez e Alexis Mac Allister hanno parlato dopo essersi uniti alla squadra dell’Argentina Enzo Fernandez afferma di essere concentrato sul rodaggio del Chelsea in Premier League e si aspetta che il suo futuro venga deciso dopo la Coppa del Mondo FIFA 2026. Il 25enne, arrivato per una cifra record di 107 milioni di sterline dal Benfica nel gennaio 2023, è stato collegato al Real Madrid e ha ammesso di non sapere se sarà allo Stamford Bridge la prossima stagione dopo l’uscita agli ottavi di Champions League del Chelsea contro il Paris Saint-Germain la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il centrocampista del Chelsea affronta il discorso di trasferimento del Real Madrid, accenna al ritiro di Lionel Messi

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"I leccesi sanno che sono tifoso della Roma, ogni volta mi augurano di esaudire il mio sogno. Sono favolosi. Il sogno c'è sempre, finché non mi ritiro non smetterò mai di sognare, non c'è Real Madrid o altro. Il sogno della mia vita è giocare con la Roma ma dev x.com