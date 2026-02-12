Il Chelsea competerà con il Real Madrid per il centrocampista Kees Smit

Questa mattina si è diffusa la notizia che il Chelsea sta tentando di mettere le mani su Kees Smit, il giovane centrocampista olandese. Il club inglese si sfiderà con il Real Madrid, che da sempre punta sui giovani promettenti prima che si affermino. La trattativa tra le due squadre è ancora in fase embrionale, ma l’interesse è forte da entrambe le parti.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il Real Madrid si è costruito una reputazione identificando e assicurando giovani talenti d'élite prima che il loro valore salga alle stelle. Tuttavia, la loro ricerca del centrocampista dell'AZ Alkmaar Kees Smit potrebbe non essere semplice, con il Chelsea che ora sta entrando in corsa per l'olandese molto apprezzato. Secondo il quotidiano spagnolo Fichajes, il Chelsea si sta preparando a lanciare una seria sfida agli interessi del Real Madrid mentre cerca di assicurarsi uno dei migliori giovani interpreti dell'Eredivisie. Il 20enne è stato una figura centrale per l'AZ Alkmaar in questa stagione, ottenendo elogi diffusi per la sua maturità e consapevolezza tattica.

