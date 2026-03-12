Il centro d' arte Raffaello fa 40 anni | al via la collaborazione con Tanino Bonifacio curatore del Mac Gibellina

Il centro d’arte Raffaello compie 40 anni e annuncia una nuova collaborazione con Tanino Bonifacio, curatore del Mac Gibellina. Fondato nel 1986 su iniziativa di Angelo Di Gesaro, il centro è ora gestito dalla figlia Sabrina Di Gesaro. La realtà di Palermo, conosciuta per il suo approccio internazionale, si prepara a celebrare questo importante traguardo nel 2026.

Era il 1986 quando, per volontà di Angelo Di Gesaro, venne fondato il “Centro d’arte Raffaello”. La prestigiosa realtà palermitana dal respiro cosmopolita, oggi guidata dalla figlia Sabrina Di Gesaro, nel 2026 taglia il traguardo del quarantesimo anno di attività: una ricorrenza da osservare ma anche e, soprattutto, un’occasione per riaffermare una visione e rilanciare un percorso. Ed è proprio nel contesto del quarantennale, che la dottoressa Sabrina Di Gesaro, direttore artistico della galleria, ha scelto di dare vita a una sinergia con il critico e storico dell’arte Tanino Bonifacio, presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’Istituzione Gianbecchina e curatore del Mac Gibellina, docente all'Accademia di Belle Arti a Roma, scrittore e curatore di riconosciuta autorevolezza a livello nazionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

"Porta nuova: la rinascita di palermo": in mostra al Centro d’arte Raffaello un nuovo capitolo del racconto di Marco Favata“Porta Nuova: la rinascita di Palermo” è il titolo dell’opera più recente di Marco Favata, tra i talenti pittorici contemporanei maggiormente...

Al Centro d’arte Raffaello tre opere di Angelo Accardi, nome di punta della scena contemporaneaUno dei più prestigiosi esponenti internazionali dell’arte contemporanea entra nel novero dei talenti in mostra al “Centro d’arte Raffaello”.

Contenuti utili per approfondire Tanino Bonifacio

Temi più discussi: EVENTI AL PALAZZO:A Palazzo S. Giovanni di Cava de’ Tirreni una serie di eventi imperdibili tra marzo ed aprile; Palermo, il Centro d’Arte Raffaello celebra il quarantennale: Tanino Bonifacio curerà il programma di mostre del 2026; Al via la sesta edizione della Biennale di Pittura contemporanea a Ciminna a cura di Vito Mauro; Il mito evergreen dei Beatles al Teatro Golden: il 20 marzo spettacolo tributo ai Fab Four interpretato da The Beatbox.

Il Centro d’arte Raffaello compie quarant’anni e annuncia la collaborazione con Tanino BonifacioEra il 1986 quando, per volontà di Angelo Di Gesaro, venne fondato il Centro d’arte Raffaello. La prestigiosa realtà palermitana dal respiro cosmopolita, oggi guidata dalla figlia Sabrina Di Gesaro, ... blogsicilia.it

Il Centro d’arte Raffaello celebra quarant’anni di attività e annuncia la prestigiosa collaborazione con Tanino Bonifacio, curatore del MAC GibellinaUna sinergia che rappresenta un risultato importante per la galleria, distintasi nell’arco di quarant’anni nella realizzazione di mostre che hanno avuto quali protagonisti artisti capaci di segnare il ... lavocedellisola.it

10.03.2026 (554) SALEMI – FIDAPA: presentazione del saggio di Tanino Bonifacio "La Bellezza raccolta”. Venerdì 13 marzo 2026, ore 17:30, Castello normanno-svevo La FIDAPA di Salemi presenta venerdì 13 marzo 2026 alle ore 17.30 al Castello normann facebook