Giornata della memoria il Centro d' arte Raffaello mette in vetrina un disegno di Bruno Caruso

In occasione della Giornata della Memoria, il Centro d’arte Raffaello espone un disegno di Bruno Caruso, dedicato a promuovere riflessioni sulla memoria e la storia. Questa iniziativa annuale mira a mantenere vivo il ricordo e a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di preservare la memoria collettiva attraverso l’arte.

Ogni anno, in occasione della “Giornata della memoria” che si celebra in tutto il mondo il 27 gennaio, il Centro d’arte Raffaello sceglie di affidare alla vetrina della galleria un’opera con un significato speciale, lasciandole il compito di sollecitare il ricordo e invitare a una riflessione.🔗 Leggi su Palermotoday.it

