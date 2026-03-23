Nel glaciale volto norvegese di Torbjorn Heggem traspare delusione. E come dargli torto. Perché perdere un’altra partita in casa, l’ottava in campionato in questa stagione è un boccone amaro da mandar giù. Il centrale scandinavo tornava da titolare dopo l’infortunio (ultima volta l’8 febbraio con il Parma), dopo lo scampolo di partita di giovedì con la Roma in Europa, con le chiavi della difesa visto l’iniziale riposo concesso a Lucumi e non ha demeritato: ha comunque dovuto fare i conti con i biancocelesti che nella ripresa hanno fatto loro la gara. "Non credo che abbiamo giocato male – spiega Heggem – abbiamo costruito le nostre occasioni ma non siamo riusciti a concretizzarle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il centrale norvegese non giocava titolare dall’8 febbraio: "Pronto per questi due mesi che restano». Heggem: "Siamo stati poco cinici. Ma la stanchezza non è una scusa»

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