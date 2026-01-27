montefano non siamo stati cinici nel finale

L’allenatore del Montefano, Lorenzo Bilò, commenta il pareggio contro Urbania. Secondo lui, il risultato è giusto, ma nel finale i suoi giocatori avrebbero potuto ottenere la vittoria, avendo creato le condizioni per farlo. Un’analisi equilibrata di una partita combattuta, che evidenzia la crescita della squadra e l’importanza di mantenere alta l’attenzione fino alla fine.

"Il pareggio è giusto ma nel finale avremmo potuto vincere avendo creato i presupposti". Lorenzo Bilò, allenatore del Montefano, parla della partita a Urbania. "Nel primo tempo – racconta – siamo passati in vantaggio però poi loro ci hanno messo in difficoltà, siamo stati un po’ troppo passivi, ci siamo schiacciati facendo emergere le loro qualità. Siamo andati al riposo in vantaggio ma l’Urbania avrebbe meritato di più". Nella ripresa la squadra di casa ha pareggiato. "E dopo il loro gol abbiamo ripreso a giocare schiacciando gli avversari e creando 2-3 grosse opportunità ma non siamo stati cinici per sfruttarle appieno". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

