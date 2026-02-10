Dobbiamo diventare più cinici ma stasera non lo siamo stati

Questa sera Treviso ha dimostrato di saper reagire alle sfide. La squadra ha giocato con attenzione, mantenendo sotto controllo il punteggio e difendendo con ordine. Un passo avanti rispetto alle difficoltà recenti, anche se si dice che bisogna essere più cinici, la prestazione di stasera ha mostrato un buon equilibrio tra difesa e gestione del gioco.

Treviso mette in campo una prestazione solida che combina difesa efficace e gestione accurata del punteggio, offrendo una risposta contemporanea alle pressioni di una settimana particolarmente impegnativa. dopo tre incontri in otto giorni, la squadra ha dimostrato di saper mantenere il controllo della partita, evidenziando coesione, ritmo e determinazione nel superare l’avversario. La squadra ha preso l’iniziativa fin dai primi possessi, guidando il ritmo e mantenendo il vantaggio per l’intera frazione. La difesa ha limitato l’attacco avversario a 71 punti complessivi, confermando un impegno collettivo e una gestione rigorosa dei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

