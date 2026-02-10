Il legale di Francesca morta da vaccino | La Procura indaghi su Speranza & C

La famiglia di Francesca, morta dopo aver ricevuto il vaccino, chiede che la Procura indaghi sui responsabili e su Speranza. Il legale della vittima insiste: non bisogna archiviare il caso e porta in evidenza i filmati del Cts pubblicati dalla «Verità», che mostrano come AstraZeneca avrebbe dovuto essere bloccato. La situazione resta aperta, con molte domande ancora senza risposta.

La difesa dice no alla richiesta di archiviazione e cita i filmati del Cts resi noti dalla «Verità»: «Astrazeneca andava bloccato». «Vogliamo che i componenti del Cts rispondano penalmente. Dovevano bloccare la somministrazione di Astrazeneca al di sotto dei 60 anni», dichiara l'avvocato Federico Bertorello. Gli articoli e gli audio pubblicati dalla Verità sono alla base dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, presentata lo scorso 4 dicembre dalla Procura di Genova, nel procedimento penale a carico di ignoti per la morte, il 4 aprile 2021, di Francesca Tuscano, colpita da trombosi cerebrale con crollo delle piastrine dopo la somministrazione di Astrazeneca. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il legale di Francesca, morta da vaccino: «La Procura indaghi su Speranza & C.» Approfondimenti su Francesca Mortaa Vaccino Francesca Tuscano morta dopo vaccino Covid AstraZeneca, procura verso archiviazione ma famiglia chiede interrogazione Speranza e Cts Dopo quasi due anni dalla morte di Francesca Tuscano, la procura sta valutando l'archiviazione dell'indagine, ma la famiglia non si arrende. Violenza al corteo per Askatasuna, da FdI mozione di sfiducia per Rosatelli (AVS). Forza Italia: "La Procura indaghi per terrorismo" Sabato 31 gennaio a Torino è scoppiata una maxi rissa durante il corteo di Askatasuna. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

