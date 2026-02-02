Il giallo senza fine di Piera Pinna Scomparsa da 4 mesi aiutateci a ritrovarla

Da quattro mesi manca senza lasciare tracce. La suo famiglia chiede aiuto, sperando ancora in un ritrovamento. Le ricerche sono state intense, tra servizi in tv e appelli pubblici, ma finora nessuna novità concreta. La criminologa Irene Peluso di Lucca sta esaminando ogni dettaglio per scoprire cosa sia successo. La vicenda resta avvolta nel mistero, senza risposte chiare.

Empoli, 2 febbraio 2026 – Servizi in tv, appelli, ricerche imponenti che mai hanno offerto un briciolo di speranza, e una criminologa al lavoro da settimane, la dottoressa Irene Peluso di Lucca per capire cos'è successo. Ma di Pierina Pinna, per tutti solo Piera, nessuna traccia. Neanche un indizio. "Non sappiamo nemmeno se qualcuno la stia ancora cercando". C'è amarezza, ma anche determinazione, nei parenti che vivono in Sardegna della 69enne di San Miniato che vendeva frutta e verdura a Empoli, scomparsa più di quattro mesi fa (il 21 settembre scorso) dopo essere entrata nel bosco di Medicina di Pescia a cercare funghi.

