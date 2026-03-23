Lucca, 23 marzo 2026 – Svolta nel caso dell’ acqua contaminata ad Antraccoli, popolosa frazione periferica di Lucca, dove da mesi gli abitanti lamentano odore di gas nell’ acqua che esce dai rubinetti delle case: sette persone sono state ora iscritte dalla Procura nel registro degli indagati, contemporaneamente al provvedimento di sequestro probatorio dell’area della cabina del gas metano di via di Pulecino, indicata come possibile origine della presenza di tetraidrotiofene (Tht) nei pozzi privati dell’acqua. L’ipotesi di reato è quella di inquinamento ambientale, ma in subordine anche una condotta omissiva sulla comunicazione del rischio di inquinamento dell’area circostante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il caso alle porte di Lucca: “Qui l’acqua è inquinata”. E ora ci sono sette indagati

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