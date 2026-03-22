acqua inquinata 7 indagati e sequestrata la cabina di gesam

A Lucca, il 22 marzo 2026, la Procura ha sequestrato l’area della stazione di decompressione di via di Pulecino ad Antraccoli e ha iscritto nel registro otto persone, tra cui amministratori e tecnici, nell'ambito di un’indagine sull’inquinamento dell’acqua. La misura segue le segnalazioni di contaminazione e riguarda sette indagati finora coinvolti nel procedimento.

Lucca, 22 marzo 2026 – Svolta nel caso dell’acqua contaminata ad Antraccoli: la Procura ha messo sotto sequestro l’area della stazione di decompressione di via di Pulecino e indagato sette persone come atto dovuto tra amministratori e tecnici. Sono le prime risultanze dell’apertura dell’inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Elena Leone. L’ipotesi di reato contestata è quella di inquinamento ambientale, ma si cerca anche di capire se ci siano state eventuali omissioni o ritardi nelle comunicazioni. Da venerdì sera l’area adiacente alla cabina è stata messa sotto sequestro probatorio. Proprio lì, domani, sarebbero dovuti partire i... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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