Acqua inquinata | ora basta Antraccoli assemblea infuocata

L’acqua inquinata da mesi ha scatenato una protesta forte ad Antraccoli, dove i residenti hanno espresso il loro sdegno durante un’assemblea pubblica. La causa principale è stata il protrarsi dei ritardi nelle operazioni di bonifica, che hanno alimentato la rabbia della comunità. I cittadini hanno portato bottiglie e cartelli, chiedendo interventi immediati. La discussione si è infuocata, con richieste di risposte chiare da parte delle autorità presenti.

© Lanazione.it - “Acqua inquinata: ora basta“. Antraccoli, assemblea infuocata

Se l’acqua è contaminata da mesi, i ritardi sono benzina sul fuoco. A riversare le “taniche“ di rabbia sono stati ieri sera i residenti di Antraccoli in un’assemblea pubblica rovente alla quale hanno preso parte l’assessore all’ambiente Cristina Consani, il vicesindaco Fabio Barsanti, e i consiglieri di opposizione Daniele Bianucci, Vincenzo Alfarano, Marco Barsella, Gabriele Olivati e Gianni Giannini. Sul tavolo il caso dell’acqua inquinata da tetraidrotiofene (e quindi dall’odore di gas) e per il quale venerdì scorso è scattata l’ordinanza urgente del sindaco con l’obbligo immediato per sei residenti di via Fonda di chiudere i rubinetti sia per scopi alimentari che igienici, data la natura irritante della sostanza (utilizzata per far “puzzare“ il metano e renderlo riconoscibile in caso di fuga). 🔗 Leggi su Lanazione.it assemblea dei lavoratori al san raffaele: basta bonus una tantum, ora salari equi e libera professione internaQuesta mattina i lavoratori del San Raffaele si sono riuniti per discutere delle loro condizioni. C'è vita oltre Martella? Pienone all'assemblea di Terra&AcquaQuesta sera al Teatro ai Frari di San Polo, circa cento persone si sono radunate per l'assemblea organizzata dall'associazione 25 aprile.