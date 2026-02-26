Centrosinistra spaccato sempre più lontana l' ipotesi del Campo Largo | verso una corsa a 3 per Palazzo dei Giganti?
Il cosiddetto “Campo Largo” sembra giunto al capolinea: con Dispenza che oggi è ufficialmente appoggiato dal Movimento 5 Stelle il rischio è che il Centrosinistra presenti tre candidati per la corsa a sindaco ad Agrigento. Il perimetro originario dell’alleanza – Pd, Movimento 5 Stelle, Sinistra. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Elezioni comunali. Primo vertice del 'campo largo' del centrosinistra: si va verso una coalizione unitaSi è svolta nella serata di oggi la prima riunione del percorso di confronto politico del campo largo del centrosinistra in vista delle prossime...
Sodano o Gentile? Una poltrona per due nella corsa a Palazzo dei GigantiIl Centrodestra non ha trovato ancora unità sul nominativo da presentare agli elettori.
Argomenti discussi: Armi all’Ucraina, crepe nei partiti: 12 decreti e nuovi dissensi in Aula; Energia pulita, maggioranza spaccata: a San Mauro avanti tutta sul dossier che aveva fatto tremare la Giunta.