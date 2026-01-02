Parla Arturo Parisi Più che largo è un campo lasco ma Schlein può essere la premier

Arturo Parisi sottolinea l'importanza di un dibattito politico approfondito e di un progetto a lungo termine. Mentre le primarie sono strumenti utili, non sono sufficienti da sole per affrontare le sfide future. Parisi invita a considerare un campo lasco, aperto e inclusivo, come base per costruire un percorso stabile e condiviso, in vista di una possibile leadership di Schlein come premier.

