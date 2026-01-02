Parla Arturo Parisi Più che largo è un campo lasco ma Schlein può essere la premier

Arturo Parisi sottolinea l'importanza di un dibattito politico approfondito e di un progetto a lungo termine. Mentre le primarie sono strumenti utili, non sono sufficienti da sole per affrontare le sfide future. Parisi invita a considerare un campo lasco, aperto e inclusivo, come base per costruire un percorso stabile e condiviso, in vista di una possibile leadership di Schlein come premier.

“Le primarie? Sono utili più che mai”. Ma potrebbero non bastare. “A questo campo largo, anzi, campo lasco, serve un progetto di lunga durata, un programma elettorale non basta. Ma. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

