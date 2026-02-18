Il riscaldamento globale ha causato un’accelerazione del cambiamento climatico, ma la Natura sembra reagire più lentamente. Le temperature aumentano rapidamente, e le conseguenze si notano in fenomeni meteorologici più intensi, come uragani e alluvioni. Tuttavia, molte specie di piante e animali impiegano anni o decenni per adattarsi ai nuovi ambienti, rallentando così il ritmo dei cambiamenti ambientali.

Mentre il pianeta continua a riscaldarsi, molti scienziati si aspettavano un’accelerazione dei cambiamenti negli ecosistemi. Tuttavia, un nuovo studio globale rivela un fenomeno sorprendente: il turnover delle specie, ovvero la sostituzione di una specie con un’altra in un habitat locale, è rallentato di circa un terzo dagli anni ’70. Per decenni, gli ecologi hanno ipotizzato che con l’aumento delle temperature globali e lo spostamento delle zone climatiche, le specie dovessero muoversi più rapidamente, causando estinzioni locali e colonizzazioni veloci. In teoria, il ritmo di rimescolamento degli ecosistemi avrebbe dovuto accelerare. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Il cambiamento climatico accelera, ma la Natura rallenta

Frana in Sicilia, il geologo Mario Tozzi: «Altre Niscemi in Italia sono certezza, ecco le città a rischio. Il cambiamento climatico accelera i disastri»Una frana ha messo in allarme Niscemi, in Sicilia, dove il rischio di perdere l’intera città diventa sempre più concreto.

“Altre Niscemi? Non è un rischio, ma è una certezza”, Mario Tozzi e i rischi di dissesto e cambiamento climaticoUna frana ha di nuovo colpito Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

Il Cambiamento Climatico spiegato in 1 minuto

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.