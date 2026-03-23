L'istituto culturale, uno dei più importanti al mondo, ha un enorme debito col governo britannico che lo sta costringendo a ridimensionarsi Il British Council, il più famoso istituto culturale che promuove lo studio della lingua e della cultura inglese in tutto il mondo, sta per ridimensionare molto la sua presenza in Italia. Un portavoce dell’istituto che chiede di rimanere anonimo dice al Post che in Italia «è stata avanzata una proposta per chiudere il centro di insegnamento della lingua inglese» e che questa «fa parte di una più ampia revisione a livello globale delle nostre operazioni», a causa di un debito di 197 milioni di sterline (circa 227 milioni di euro) con il governo inglese da pagare entro settembre. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il British Council non insegnerà più l’inglese in Italia

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