British Council rischio licenziamento per 120 lavoratori

Il British Council ha annunciato un piano di ristrutturazione che potrebbe portare al licenziamento di circa 120 lavoratori in Italia. La decisione riguarda un'azione di riorganizzazione interna e coinvolge direttamente il personale dell'ente. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra i dipendenti e le rappresentanze sindacali, che seguono attentamente lo sviluppo della situazione.

Il piano di ristrutturazione del British Council rischia di produrre in Italia una crisi occupazionale molto grave. La denuncia arriva da FLC CGIL che segnala che su circa 150 lavoratrici e lavoratori impiegati nel nostro Paese, ben 120 posti sarebbero a rischio, pari a quasi all'80% della forza lavoro, con licenziamenti che colpirebbero le sedi di Roma, Milano e Napoli". A dichiararlo è Elisabetta Piccolotti di Avs. "Parliamo di professionalità altamente qualificate che - prosegue la deputata rossoverde della commissione Cultura alla camera - da anni garantiscono servizi di eccellenza nell'insegnamento della lingua inglese e nella promozione culturale.