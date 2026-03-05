Morto Roy Boardman storico Prof universitario e direttore del British Council | Era un inglese-napoletano
All'Università L'Orientale di Napoli si piange la scomparsa di Roy Boardman, storico professore di inglese, scrittore e poeta. Per vent'anni ha ricoperto il ruolo di direttore del British Council di Napoli. Roy Boardman era considerato un inglese-napoletano, una figura di rilievo nel mondo accademico e culturale della città. La sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e studenti.
