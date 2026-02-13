Gran Sasso, il mistero continua: il camper di Karol Brozek torna in Polonia. La famiglia dell’uomo di 44 anni, scomparso sul massiccio durante una nevicata, ha recuperato gli effetti personali a Breslavia e annuncia nuove ricerche per la primavera. Restano invece senza esito le operazioni di ricerca condotte sul monte, che da settimane non hanno portato a nuovi riscontri.

L'Aquila - La famiglia recupera gli effetti personali a Breslavia e annuncia nuove ricerche in primavera mentre restano senza esito le operazioni sul Gran Sasso È tornato in Polonia il camper con cui Karol Bro?ek, 44 anni, aveva raggiunto Campo Imperatore prima di far perdere le proprie tracce sul Gran Sasso coperto dalla neve. Il mezzo è stato riconsegnato alla società di noleggio “The Campers – kampery Wroc?aw”, con sede a Breslavia, dove i familiari hanno potuto visionarlo e recuperare gli effetti personali rimasti all’interno. A darne comunicazione è stata la sorella dell’uomo attraverso un messaggio pubblico diffuso sul gruppo social dedicato al caso. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Gran Sasso, il mistero continua: camper rientra in Polonia

