Il batterio che sfida l’universo | sopravvive a impatti e radiazioni

Un batterio noto per la sua straordinaria resistenza potrebbe sopravvivere all’espulsione da Marte dopo l’impatto di un asteroide. Questa scoperta mette in evidenza le capacità di resistenza di alcuni microrganismi alle condizioni estreme dello spazio e di ambienti ostili, come quelli marziani. Ricercatori hanno analizzato le caratteristiche di questo batterio e le sue possibilità di sopravvivenza in scenari extraterrestri.

Un microrganismo noto per la sua incredibile resistenza potrebbe essere in grado di sopravvivere addirittura all’espulsione da Marte dopo l’impatto di un asteroide. Si tratta del Deinococcus radiodurans, spesso definito “batterio estremista” per la sua capacità di tollerare condizioni che per la maggior parte delle forme di vita sarebbero letali. I crateri presenti sulla Luna e su Marte testimoniano quanto siano frequenti gli impatti nel Sistema solare. Questi eventi non solo hanno modellato la storia dei pianeti, ma potrebbero anche aver contribuito alla diffusione della vita tra mondi diversi. Per capire se un microbo possa sopravvivere a un’espulsione violenta nello spazio, un team guidato da Lily Zhao e K. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Il batterio che sfida l’universo: sopravvive a impatti e radiazioni Scoperto in una grotta rumena il batterio che resiste agli antibiotici da prima che esistesseroIl ghiaccio profondo della Transilvania ha restituito un segreto biologico che sfida le nostre conoscenze sulla medicina moderna. Sfida la morte: scende con gli sci dal K2 e sopravviveC’è una geometria crudele nel Karakorum, un’architettura del terrore che il K2 impone al mondo con la sua piramide perfetta e spietata, un monarca... Altri aggiornamenti su Il batterio che sfida l'universo... Temi più discussi: Dall'ordigno fatto brillare in poche ore, al batterio nello stadio del fondo, alla super nevicata. Ecco il lato B dell'Olimpiade: una sfida che il Trentino ha vinto; Vaccini 3.0 e 100 Days Mission: la nuova sovranità sanitaria europea; La scoperta di un superbatterio preistorico che sfida gli antibiotici moderni; Rana, virus battuto. Soli punta la Lube. Scoperto in una grotta rumena il batterio che resiste agli antibiotici da prima che esistesseroIl ghiaccio profondo della Transilvania ha restituito un segreto biologico che sfida le nostre ... msn.com Scoperto un batterio di 5mila anni fa resistente a 10 antibiotici, una minaccia ma anche un’ opportunitàImportante scoperta in Transilvania, Romania, dove in una grotta di ghiaccio di Scarisoara , è stato rinvenuto un superbatterio preistorico . notizie.tiscali.it Un batterio del terreno, modificato in laboratorio, potrebbe un giorno “divorare” i tumori dall’interno: https://fanpa.ge/5HpTs - facebook.com facebook