Domani sera, allo Spazio Marte, arriva il trio jazz dei Chromogen. La band suona alle 21 e propone un mix di generi che va dal jazz alla psichedelia, dal funk alla musica elettronica. La loro musica si distingue per l’attenzione ai dettagli e per l’improvvisazione, che rende ogni concerto diverso dall’altro.

Domani alle 21 il palco dello Spazio Marte sarà calcato dai Chromogen. La band è costituita da basso, sax e batteria: un'essenzialità che si traduce in costante stimolo per una ricerca sonora che parte dal jazz ma prende a piene mani da psichedelia, funk, progressive e suggestioni elettroniche, cercando di bilanciare una grande attenzione ai dettagli compositivi con un cospicuo spazio lasciato all’ improvvisazione e all’estemporaneità. I tre sono molto giovani, e hanno una formazione musicale che passa da Istituti di formazione accademica: Matteo Magnaterra, basso elettrico e composizioni, classe 1995, è il timoniere del progetto; il batterista è Vincenzo Messina, classe 1992; la parte melodica è affidata al ventiseienne Matteo Diego Scarcella e al suo sax tenore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il trio jazz dei Chromogen domani sera allo Spazio Marte

