Iga Swiatek ha scelto di mettere fine al rapporto di collaborazione con il suo coach Wim Fissette, pochi giorni dopo la cocente sconfitta rimediata a Miami contro la connazionale Magda Linette. La numero 3 del ranking mondiale ha annunciato dunque tramite un post sui social la separazione dall’allenatore belga con il quale aveva cominciato a lavorare nell’autunno del 2024, vincendo in questo periodo il torneo di Wimbledon nel 2025 ma faticando a mantenere una buona continuità di risultati. “ Dopo molti mesi di lavoro insieme al mio allenatore Wim Fissette, ho deciso di intraprendere un percorso diverso. È stato un periodo intenso, pieno di sfide e di esperienze molto importanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Iga Swiatek si separa dal coach Wim Fissette: decisiva la crisi di risultati degli ultimi mesi

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