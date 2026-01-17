Danielle Collins da opinionista TV si vendica di Iga Swiatek | Avrà vita breve agli Australian Open
Danielle Collins, opinionista di Tennis Channel, ha espresso commenti critici su Iga Swiatek in vista degli Australian Open. La ex tennista americana ha dichiarato che Swiatek avrà una breve esperienza nel torneo, sottolineando le sue aspettative negative sulle performance della campionessa in carica. Le sue parole hanno suscitato discussioni nel mondo del tennis, evidenziando un’analisi severa e senza mezzi termini sulla possibile partecipazione di Swiatek.
La tennista americana, che riveste il ruolo di opinionista per Tennis Channel, è stata durissima con Swiatek, che secondo Collins vincerà poche partite agli Australian Open. 🔗 Leggi su Fanpage.it
