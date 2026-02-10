Nerolab | Debiti all’Eur e chiusura a New York finisce il sogno del Made in Italy oltreoceano

La catena di ristoranti romani Nerolab, famosa per il suo richiamo al “Made in Italy”, sta vivendo un momento difficile. Dopo aver aperto a New York e accumulato debiti, ora chiude i battenti, lasciando molti dipendenti senza lavoro e i creditori con poche speranze di recupero. La crisi si fa sentire forte, tra sfratti e incertezza.

Da Roma a Trump Tower: L'Amara Discesa di Nerolab tra Debiti e Sfratti. La parabola discendente di Nerolab, la catena di ristoranti romani che aveva puntato all'espansione internazionale con un forte accento sul "Made in Italy", si sta rivelando un caso di cronaca economica amaro e ricco di implicazioni. Partita da un'iniziativa locale nell'Infernetto, la società ha rapidamente allargato i propri orizzonti, fino a coinvolgere investimenti e accordi con realtà come la Trump Organization negli Stati Uniti. Oggi, però, il sogno americano sembra infrangersi contro una realtà fatta di debiti, sfratti e un primo locale chiuso a New York.

