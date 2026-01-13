Inter-Napoli Open VAR chiarisce sull’episodio del rigore | ecco la spiegazione

L'episodio del rigore durante la partita tra Inter e Napoli ha suscitato molte discussioni. Con l'utilizzo dell'Open VAR, è stata fornita una spiegazione chiara e trasparente dell'azione. Questo intervento tecnologico ha contribuito a chiarire i dubbi, offrendo una visione più precisa dell'episodio. La partita, conclusa domenica sera, continua a essere oggetto di analisi e riflessione nel mondo del calcio.

Una partita terminata domenica sera, ma che fa e farà ancora parlare, e non solo in termini prettamente calcistici. Inter-Napoli verrà ricordata sia per un 2-2 spettacolare che per quell'episodio del calcio di rigore assegnato ai nerazzurri, che non trova d'accordo proprio tutti. Ora, però, ci ha pensato il consueto appuntamento di Open VAR di Dazn a far chiarezza su quanto accaduto: decisione corretta. "Episodio codificato", De Marco fa luce sull'accaduto. Il tutto si racchiude intorno a quel minuto 71?, quando l'arbitro Doveri è stato richiamato al VAR per un presunto fallo in area di rigore commesso da Rrahmani su Mkhitaryan.

