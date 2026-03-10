Nella provincia di Bergamo, tra il 2 e l’8 marzo, sono state segnalate 219 corse di treno disservite, con 44 di queste sospese. Questi dati si basano sulle segnalazioni raccolte dall’app di Trenord e indicano che circa l’8% dei viaggi programmati ha subito problemi o cancellazioni. La situazione riguarda un’ampia fetta di utenti che si spostano con il trasporto ferroviario locale.

I DATI. L’analisi dalle segnalazioni dell’app di Trenord dal 2 all’8 marzo: coinvolto l’8% dei viaggi in provincia. Solo giovedì scorso 62 segnalazioni. La società: «Nel 2025 più puntualità». Ogni mattina, un pendolare esce di casa e sfida la sorte: ci sarà il suo treno? Sarà puntuale? E in caso di intoppo, avrà un’alternativa? Sono interrogativi che si pongono a cadenza regolare: spesso il problema è «appena» un ritardo di qualche minuto, altre volte s’innescano soppressioni o tempeste perfette con ritardi a catena. Chi sul telefono ha l’app di Trenord, sente con una certa frequenza la vibrazione o il bip della notifica: è l’alert che dà conto di un disservizio sulla linea di riferimento. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Treni, in una settimana in Bergamasca disservizi per 219 corse: ben 44 le soppressioni

Articoli correlati

Trasporti, settimana di scioperi: tra aerei e treni le corse di febbraio si complicanoGiovedì 26 si ferma il comparto aereo, poi stop nazionale sui binari tra il 27 e il 28.

Leggi anche: Trasporto pubblico locale, corse soppresse e gravi disservizi a Latina: ecco perchè

Una raccolta di contenuti su Treni in una settimana in Bergamasca...

Temi più discussi: Treni, in una settimana in Bergamasca disservizi per 219 corse: ben 44 le soppressioni; La dura vita dei pendolari. Altra corsa, altro ritardo; Sciopero oggi e settimana nera per chi viaggia: il 9 marzo stop generale, poi treni e voli fino al 18. Le date e le fasce di garanzia; Bari Centrale, lavori e stop ai treni dal 5 all’8 marzo.

Treni, in una settimana in Bergamasca disservizi per 219 corse: ben 44 le soppressioniL’analisi dagli alert dell’app di Trenord dal 2 all’8 marzo: coinvolto l'8% dei viaggi. La società: «Nel 2025 più puntualità». ecodibergamo.it

Inizia la settimana più difficile per i pendolari di Bari, dal 5 marzo chiusa la stazione: come fareFino all’8 marzo Ferrovie dello Stato avvierà lavori necessari per il completamento del raddoppio della linea Taranto – Bari e per l’attivazione del nuovo ... bari.repubblica.it

Donna investita sui binari, caos treni in serata. Alta Velocità, pesanti ritardi - facebook.com facebook

C’è stato un grosso incendio nei pressi della stazione di Glasgow, in Scozia, e tutti i treni sono stati cancellati x.com