Sciopero in arrivo treni bloccati nel fine settimana | tutti gli orari

Nel prossimo fine settimana, i pendolari della Lombardia potrebbero affrontare disagi a causa di due scioperi ferroviari programmati in tre giorni, con modalità e orari distinti. Questa situazione potrebbe influire sui collegamenti da e per la provincia di Lecco, rendendo necessario pianificare con attenzione gli spostamenti. Di seguito, gli orari e le informazioni utili per affrontare al meglio questa fase di interruzioni.

Un fine e inizio di settimana particolarmente complicato per chi si muove in treno in Lombardia. Due scioperi in tre giorni, con modalità e orari diversi, rischiano di creare notevoli disagi sui collegamenti ferroviari da e per la provincia di Lecco. Le agitazioni sono state proclamate in seguito. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Sciopero generale oggi: treni fermi 24 ore, aerei bloccati e città in tilt. Gli orari esatti per non restare a piedi Leggi anche: Sciopero trasporti 9 e 10 gennaio: stop a treni e aerei anche in Toscana. Tutti gli orari La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sciopero in arrivo, treni bloccati nel fine settimana: tutti gli orari; Trasporti, arrivano i primi scioperi del 2026: tutte le date; Cortei pro Flotilla: devastate le Officine a Torino, sospesi i treni a Bologna, tensioni a Roma, bloccato il porto a Palermo; Treni sospesi per Milano Malpensa: da lunedì 12 gennaio disagi in vista per chi dovrà volare. Sciopero treni di Trenitalia, Trenord e Italo venerdì 9 e sabato 10 gennaio: quali sono quelli garantiti - L'elenco dei treni garantiti e le modalità di rimborso in vista dello sciopero dei treni Trenitalia, Trenord e Italo del 9 e 10 gennaio ... virgilio.it

Treni garantiti per lo sciopero del 9-10 gennaio 2026: le liste di Trenitalia e Italo e le fasce orarie protette - Attesi disagi sulle ferrovie per la mobilitazione nazionale di venerdì e sabato. msn.com

Sciopero generale 9-10 gennaio 2026, dai treni alla scuola: orari, chi si ferma e perché - Venerdì 9 e sabato 10 gennaio, l’Italia rischia di fermarsi su rotaia, in volo e persino tra i banchi di scuola. msn.com

RAFFICA DI SCIOPERI IN ARRIVO Da domani saranno giorni da incubo per chi si sposta coi mezzi #Milano #Sciopero x.com

Nuovo sciopero dei treni con l'arrivo del weekend! Qui treni garantiti, orari e modalità - facebook.com facebook

