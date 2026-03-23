Avevano messo gli occhi su un blindato piuttosto ‘carico’: avrebbe dovuto mettersi in viaggio con 16 milioni di euro. Per riuscire ad agire in fretta, in 1214 minuti avevano individuato il fondo nella zona industriale di Vignola e per poterlo utilizzare come base operativa avevano proposto un compenso all’affittuario del terreno pari a 250mila euro. Era stato uno degli indagati, l’albanese di 32 anni, Zaneli Alban a prendere contatti con l’unico ‘soggetto’ residente nella nostra provincia, Carmine di Benedetto e, dopo diversi sopralluoghi tra Milano e Bologna, lo scorso mercoledì la pericolosa banda era pronta ad entrare in azione: il 18 marzo, infatti, il portavalori sarebbe partito da Paderno Dugnano alle 15. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I retroscena dell’assalto sventato. Volevano rubare 16 milioni di euro

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