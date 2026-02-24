Cina attacca Claude | 16 milioni di richieste per rubare segreti AI

Anthropic denuncia un attacco cinese che ha coinvolto 16 milioni di richieste per ottenere segreti di Claude. Le accuse puntano tre laboratori cinesi, tra cui DeepSeek, Moonshot AI e MiniMax, responsabili di tentativi sistematici di estrarre informazioni dal modello linguistico. L’operazione, volta a sottrarre dati sensibili, ha colpito un settore già sotto pressione per la tutela della proprietà intellettuale. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale.

Anthropic svela l’attacco cinese a Claude: 16 milioni di richieste per rubare segreti. In un colpo che potrebbe ridefinire le dinamiche dell’intelligenza artificiale, Anthropic ha accusato tre laboratori cinesi – DeepSeek, Moonshot AI e MiniMax – di aver orchestrato un’operazione su vasta scala per estrarre illegalmente le capacità del proprio modello linguistico Claude. Attraverso 24.000 account fraudolenti, le aziende cinesi avrebbero inviato 16 milioni di richieste per distillare il modello, un processo che consente di creare versioni più leggere e economiche di un sistema avanzato. L’operazione, condotta tramite reti proxy commerciali e cluster di account coordinati, ha violato non solo i termini di servizio di Anthropic, ma ha anche sollevato preoccupazioni per la sicurezza nazionale e il controllo delle esportazioni tecnologiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

