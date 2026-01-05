Viareggio arrestati | volevano rubare nel magazzino di un locale sul vialone in Darsena

Venerdì notte a Viareggio, un tentativo di furto nel magazzino di un locale sul viale Europa è stato sventato grazie all’intervento tempestivo della sicurezza e delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato attorno all’una in Darsena, ma grazie alla pronta reazione delle autorità, la situazione è rimasta sotto controllo. Nessuno è rimasto ferito e i responsabili sono stati arrestati.

Viareggio, 5 gennaio 2026 – Momenti di grande tensione, venerdì notte attorno all’una, in Darsena sul viale Europa, ma per fortuna l’immediato intervento degli addetti alla sicurezza del locale, oltre al pronto intervento di una pattuglia dei Carabinieri e di una volante arrivata dal commissariato di Viareggio, ha fatto sì che la situazione non degenerasse. I fatti: i due malviventi, nordafricani e domiciliati nella provincia di Firenze, sono stati sorpresi dal titolare del locale e da un suo aiutante nel magazzino dello stesso mentre erano intenti a razziare quello che potevano. La fuga precipitosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viareggio, arrestati: volevano rubare nel magazzino di un locale sul vialone in Darsena Leggi anche: Colti sul fatto a rubare in un appartamento e arrestati a Firenze Leggi anche: Tornano a rubare il rame rimasto agganciato sul tetto e trovano gli agenti: arrestati La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Viareggio, arrestati: volevano rubare nel magazzino di un locale sul vialone in Darsena. Viareggio, arrestati: volevano rubare nel magazzino di un locale sul vialone in Darsena - Due malviventi sono stati scoperti dal proprietario e da un suo assistente. lanazione.it

La Casa delle Donne di Viareggio consiglia “La ragazza con il braccialetto”. Lisa ha 18 anni ed è agli arresti domiciliari, accusata dell’omicidio della sua migliore amica. In attesa del processo vive con i genitori, che la sostengono ma si trovano costretti a fa - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.