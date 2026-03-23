Cosa: Proiezione della versione restaurata in 4K del film I Pugni in Tasca e incontro con l’autore.. Dove e Quando: Cinema Azzurro Scipioni (Roma), dal 23 al 25 marzo 2026. Incontro mercoledì 25 marzo ore 18:00.. Perché: Un evento storico che riunisce Marco Bellocchio e Silvano Agosti per celebrare un capolavoro che ha rivoluzionato il cinema italiano.. Il grande cinema d’autore torna a respirare nelle sale del Cinema Azzurro Scipioni, uno dei presìdi culturali più iconici di Roma. Dal 23 al 25 marzo, lo storico spazio fondato da Silvano Agosti ospita la versione integrale restaurata in 4K de I Pugni in Tasca, l’opera d’esordio di Marco Bellocchio che nel 1965 scosse le fondamenta della società italiana. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - I Pugni in Tasca: Marco Bellocchio all’Azzurro Scipioni

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